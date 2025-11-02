Велесова ночь — это славянский праздник. Он всегда был и остаётся, он в наших корнях. Поэтому организаторы проводят его в виде квеста, чтобы участникам было проще погрузиться в атмосферу символов, истории и традиций. Что тебя ждёт на квесте: — Ты узнаешь о таинственных ритуалах, их значении; квест поможем погрузиться в атмосферу древности. — проходя задания, ты будешь раскрывать тайны предков. — соберёшь свой уникальный артефакт, который исполнит самое заветное желание. — для прохождения игры будут использоваться все инструменты, которые применяли предки: свечи, травы, славянские руны и не только. Дресс-код: славянский стиль (желателен, но не обязателен). Напитки, угощения будут.