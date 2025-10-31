ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Halloween Padik

Только Сами
улица Ибрагимова, 31к7

Начало:

Завершение:

от 420₽ до 1337₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Е-движ открывает двери в свой Падик и приглашает на поистине самую страшную ночь этого года. Страшны не привидения и призраки (и не гопники на лавках) — а именно ты со своей энергией и безумством. Только сами люди могут заставить содрогнуться весь город от сумасшествия. Звук будет тоже страшным: диджеи играют самые грязные, трешовые и вичхаусные треки, которые заставят полезть на стенку, потом сползти и убиться в слэме. А приглашенные артисты за микрофоном навалят стиля и не дадут расслабиться: E-CLUB bluetoothgod solevaya dama да ня 37 chiaotzubaby MELI+HII morgulxk Большой Матвей asphodel yunox RAT EATER 666MMC sashapro552 dj ублюдок Одевайся хайпово и со вкусом, чтобы все умерли от красоты и сваги. чтобы получить билет за 420р нужно: 1. написать «Падик» в комментариях под постом: https://t.me/tolko_sami/997 2. подписаться на Е-ДВИЖ (http://t.me/edvijoff) И артистов (https://t.me/addlist/cUhrKMimQyY3YWEy) в ТГ. 3. Репостнуть пост в свой тг-канал https://t.me/tolko_sami/997

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста