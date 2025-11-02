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Horror Punk Halloween

Китайский Лётчик Джао Да
Лубянский пр., 25, стр. 1

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от 1000₽ до 1900₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Костюмированная вечеринка-концерт в стиле Horror Punk. Horror Punk Halloween приглашает всех вурдалаков, вампиров, оборотней и прочих хороших людей на атмосферную костюмированную вечеринку-концерт с конкурсами, призами и плясками. Вечером 2-го ноября, в стенах клуба Китайский летчик Джао Да, где даже воздух пропитан мистикой, тебя ждут живые выступления групп: Molly Fancher, Savage Sexx, Последняя Иллюзия + специальные гости Михаил Комаров — группа Misha Mar, Екатерина Корочкина - группа «Пика» и другие.

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