Костюмированная вечеринка-концерт в стиле Horror Punk. Horror Punk Halloween приглашает всех вурдалаков, вампиров, оборотней и прочих хороших людей на атмосферную костюмированную вечеринку-концерт с конкурсами, призами и плясками. Вечером 2-го ноября, в стенах клуба Китайский летчик Джао Да, где даже воздух пропитан мистикой, тебя ждут живые выступления групп: Molly Fancher, Savage Sexx, Последняя Иллюзия + специальные гости Михаил Комаров — группа Misha Mar, Екатерина Корочкина - группа «Пика» и другие.