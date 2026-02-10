О-ля-ля: топ идей на амурные выходные

Что будет в статье:

Насобирали идей для романтических свиданий, чтобы тебе не пришлось думать, как и где удивить свою кису/мишку или даже себя. Так что, бери своего Ромео/Джульетту и иди узнавать, что такое настоящий романтИк!

Москва

Собрали причины быть рядом и наслаждаться друг другом: иммерсивное путешествие с последним поэтом, мастер-класс по созданию ковра и StandUp-вечер.

Способы выпустить пар и немного побеситься: от катарсиса на мастер-классе по валянию бывшего/бывшей (иголки прилагаются) до классических танцев до упаду.

Подборка чувственного, для самых чутких и внимательных.

События, где можно просто быть. Пробуй, читай стихи, умиляйся над собачками — и просто будь собой.

Санкт-Петербург

Лепим, подпеваем, смотрим фильм (да и краем глазика можно глянуть в рилсики).

А здесь уже уровень чувств на все 200 процентов: подбородка лиричного и красивого.

Новосибирск

Проникаемся прекрасным и замедляемся. Настоящий слоулайф.

Екатеринбург

Пробуем все пути к сердцу: от пира для живота до высокого искусства.

Казань

Всё, что не сказано: от визуальной поэзии танцевальных перфомансов до тревожных снов «Твин Пикс».

Ростов-на-Дону

От страстей-мордастей Шекспира до мелодий, от которых замирает сердце. И нет повести печальнее на свете, чем не узнать: в итоге, причём тут Билли?

Кемерово

Немножко безумного спектакля, глоточек вина и чуть-чуть стихов — вот и планы на уик-энд готовы.

А какой твой идеальный День Святого Валентина? Поделись в комментариях:)