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О-ля-ля: топ идей на амурные выходные

Скоро любовь, скоро весна: рассказали всё-всё про романтичные выходные.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Новосибирск
  4. - Екатеринбург
  5. - Казань
  6. - Ростов-на-Дону
  7. - Кемерово

Насобирали идей для романтических свиданий, чтобы тебе не пришлось думать, как и где удивить свою кису/мишку или даже себя. Так что, бери своего Ромео/Джульетту и иди узнавать, что такое настоящий романтИк!

Москва

Собрали причины быть рядом и наслаждаться друг другом: иммерсивное путешествие с последним поэтом, мастер-класс по созданию ковра и StandUp-вечер. 

Культограм: «Винсент Ван Гог»
Культограм: «Винсент Ван Гог»

Вечер, посвящённый жизни и творчеству одного из самых ярких и загадочных художни...

Джаз-клуб Эссе

3500₽

по подписке
Портрет любимого человека
Портрет любимого человека

Праздничный мастер-класс, на котором ты сможешь за одно занятие написать акрилом портрет любимого человека под бокальчик вина. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. К...

по подписке
В поезде с Есениным
В поезде с Есениным

В этом литературном перфомансе ты станешь пассажиром и отправишься вместе с Есениным в путешествие по ключевым «станциям» его судьбы. Каждая остановка поезда - это страсть, бунт, нежность и трагедия....

Тафтинг Свидание
Тафтинг Свидание

Вы создадите своими руками не просто ковёр, а символ вашей любви для дома и уюта...

Хлебозавод №9

18000₽

Дуняша Маркет
Дуняша Маркет

Тебя ждут 10000 всевозможных подарков, стильное обновление гардероба в зоне диза...

до
ARTPLAY

Бесплатно

по подписке
Love is in the air: флористическое свидание
Love is in the air: флористическое свидание

На мастер-классе ты вместе со своей парой создашь уникальные цветочные композиции, но самое главное – почувствуешь радость совместного творчества. На мастер-классе ты: – познакомишься с инструментам...

по подписке
Саундхилинг
Саундхилинг

2 часа погружения и расслабления под умиротворяющие звуки поющих чаш и обволакивающего гонга. Это будет процесс раскрывающий взаимодействия в паре с новой глубиной. А для тех, кто придёт один это буде...

Love StandUp
Love StandUp

В самый романтичный день года ты услышишь шутки о любви, свиданиях, отношениях и...

Большевик Лофт

от 1300₽

Способы выпустить пар и немного побеситься: от катарсиса на мастер-классе по валянию бывшего/бывшей (иголки прилагаются) до классических танцев до упаду.

Мастер-класс по валянию бывшего
Мастер-класс по валянию бывшего

Никакой магии и ритуалов — только творчество! Посмотри на прошлые отношения с ул...

до
Мурмуризм, улица Малая Ордынка, 11

2780₽

по подписке
Galentine’s Day
Galentine’s Day

Девичник накануне всех влюблённых. Забывают про валентинки и посвящают вечер тем, кто всегда рядом — любимым подругам. 13 февраля в «Клаве» отмечают Galentine’s Day. Это идеальный повод собраться тем...

по подписке
Квартиндер «Петь и Пить»
Квартиндер «Петь и Пить»

Концерт-вечеринка, где 150+ приятных и адекватных людей поют хором любимые песни под гитару и клавиши, общаются/танцуют под dj в перерывах. Всё это происходит в пространстве концептуальной библиотеки...

Sexy Love
Sexy Love

Событие, приуроченное к дню всех влюблённых, где любовь становится коллективным ...

Schizich, Самокатная улица, 4

1500₽

Чтобы танцевать: Love Edition
Чтобы танцевать: Love Edition

Говорить о любви словами иногда слишком лично или сложно. Поэтому тебе предлагаю...

Невротик

Бесплатно

по подписке
Пятница 13: Ночь всех влюблённых
Пятница 13: Ночь всех влюблённых

punk / metal / grunge / experimental / noise Душевный концерт в преддверии самого романтичного дня в году. Прекрасное чувственное настроение будут создавать самые нежные творческие души. lives: 21 ПЕ...

по подписке
:data
:data

Гости ночи: Faib и Thematic — участники первого винилового релиза «Levitate» на Data Music • Faib — продюсер и вокалистка, работающая на стыке drum’n’bass, dubstep и electronica. Её звучание — это т...

Подборка чувственного, для самых чутких и внимательных.

по подписке
Свидание со смыслом: День Святого Валентина без сентиментальности
Свидание со смыслом: День Святого Валентина без сентиментальности

14 февраля традиционно связано с романтическими ожиданиями и философский клуб предлагает не ждать, а исследовать то, что стоит за словом «любовь» — поиск, знакомство, выбор. В программе вечера: деба...

Свадьба
Свадьба

Театр Иммерсив играет свадьбу, и ты приглашен. Танцы? Танцы будут. Вкусная еда? ...

Артэквар, улица Арбат, 9с2, вход со стороны Малого Афанасьевского переулка

14000₽

по подписке
Romantic Punk Meeting
Romantic Punk Meeting

Первое в этом году мероприятие для гурманов любого толка: немного пост-панка, немного нью-вейва, немного пост-хардкора, эмо и шугейза, немного чего-то еще…(любви, гитарного скрежета и теплых объятий?!...

по подписке
Перформанс «Воплотиться»
Перформанс «Воплотиться»

Арт-перформанс художницы Али Пашкиной (Dayofjoy), в котором она будет создавать картину на большом холсте в живой импровизации движения тела и цвета. Процесс рисования будет сопровождаться фортепианно...

О теле как пространстве восприятия
О теле как пространстве восприятия

Мы рождаемся в теле. Оно меняется, болеет, чувствует, устаёт — и первым подаёт с...

до
Linda de La. Арт-центр

500₽

по подписке
Бах на маримбе, вибрафоне и гобое
Бах на маримбе, вибрафоне и гобое

В концерте, посвященном недавнему 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, его сочинения прозвучат в неожиданных переложениях для гобоя и ударных инструментов. Музыка Баха тембрально незав...

по подписке
Классика в особняке: светский салон
Классика в особняке: светский салон

Камерный концерт, в котором музыка, поэзия, улыбки гостей и звон бокалов соединятся в атмосфере изысканного торжества. Словно столетия назад, ты почувствуешь себя участником светского салона, познако...

по подписке
Абсент
Абсент

Концерт-галлюцинация. Кажется, дело происходит в кабаре? Или в обычном парижском кафе? Перед нами четыре венских стула, четыре круглых столика и четыре девушки. Каждая — со своим темпераментом, св...

События, где можно просто быть. Пробуй, читай стихи, умиляйся над собачками — и просто будь собой.

по подписке
Вечер средневековых танцев
Вечер средневековых танцев

Музыка Ренессанса, бранли и песни о любви. В программе вечера: Старинные бранли — танцы, которые ты выучишь и будешь танцевать. Инструментальная музыка Ренессанса — консорт блокфлейт, скрипка, виоло...

Поэтический вечер с вином и закусками
Поэтический вечер с вином и закусками

Чтение любимых стихов, знакомства с новыми людьми, закуски, вино, медитация :) ...

Нора

от 2300₽

Видеоотшелушивание
Видеоотшелушивание

Поддержка ребят из Московской школы кино. Ребята покажут свои работы, а ты оцени...

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Бесплатно

по подписке
Влюблённые в мокрый нос
Влюблённые в мокрый нос

День всех влюбленных в своих хвостиков, где вход с собаками свободный, а гостей ждёт тёплая атмосфера и целый день активностей. Программа мероприятия традиционно посвящена заботе о питомцах, их досуг...

по подписке
Практика группового стояния на гвоздях
Практика группового стояния на гвоздях

Ты сможешь. Практика гвоздестояния, основанная на соединении с болью, запускает глубокие трансформации на уровне тела, сознания и ума. Перед практикой постарайся не интересоваться опытом гвоздестоян...

С чистого листа
С чистого листа

В рамках творческой лаборатории восемь художников обратились к темам памяти, хру...

до
Культурный центр «Артишок»

Бесплатно

Санкт-Петербург

Лепим, подпеваем, смотрим фильм (да и краем глазика можно глянуть в рилсики). 

по подписке
Rosemary. Симбиоз
Rosemary. Симбиоз

Лаборатория женских образов, где генеративные алгоритмы встречаются с биологическими формами и создают существ, которые кажутся одновременно живыми и нереальными — Уязвимая женственность в эпоху цифр...

по подписке
Кинолепка: «Дневник памяти»
Кинолепка: «Дневник памяти»

Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напи...

по подписке
Позоры + bernatas + Пыль
Позоры + bernatas + Пыль

Панк-легенда «Позоры» и экзистенциальная «Пыль» выплеснут на тебя сырой энергии женского и мужского начала в единстве и борьбе противоположностей, а великолепная bernatas, как истинный художник, допол...

по подписке
Тафтинг Свидание
Тафтинг Свидание

Вы создадите своими руками не просто ковёр, а символ вашей любви для дома и уюта. Ты с партнёром сделаете совместный ковёр 60х60 или два отдельных по 40х40 с помощью тафтинг-пистолета. На мастер-кла...

по подписке
Милее котиков
Милее котиков

Это весёлое событие, где музыка новой волны встречается с милыми и пушистыми созданиями, то есть зрителями. Здесь ты сможешь насладиться зажигательными выступлениями рок-групп и сольных артистов, а та...

Рилсология
Рилсология

Это шоу, где комики делают то, что умеют лучше всего: смотрят видео, смеются и п...

Ossi bar

500₽

А здесь уже уровень чувств на все 200 процентов: подбородка лиричного и красивого.

по подписке
Самое глубокое в человеке
Самое глубокое в человеке

Персональная выставка Сени Селиванова Любовь Сени Селиванова к «неправильному» стоит на стыке ранних визуальных ориентиров и художественного опыта. В его практике академическое образование сталкивае...

по подписке
Жестяной барабан
Жестяной барабан

Спектакль о том, что нужно смело мечтать. «Жестяной барабан» — дебютный роман немецкого писателя, принесший Грассу «Нобелевскую премию» и легендарную экранизацию от классика немецкого кинематографа ...

Тренинг для пар: «Я хочу тебя понять»
Тренинг для пар: «Я хочу тебя понять»

Говорите на одном языке, а слышите — разные вселенные? Этот тренинг для тебя, е...

Секретер

от 2300₽

по подписке
Поэтический опенмайк
Поэтический опенмайк

Для любителей слов и мелодий души — вечер поэзии. Приглушённый свет, вкусные безалкогольные и классические коктейли и, главное, — талантливые поэты, готовые поделиться творчеством. Ты сможешь послуш...

Утка, смерть и тюльпан
Утка, смерть и тюльпан

Когда уходит что-то дорогое, остаётся вопрос: как жить дальше? «Утка, смерть и ...

Парнас

1200₽

Новосибирск

Проникаемся прекрасным и замедляемся. Настоящий слоулайф.

Город+я
Город+я

Выставка о городах и наших отношениях с ними. Есть города, в которых мы родились...

до
Арт Ель

Бесплатно

Молчаливый друг
Молчаливый друг

Спецпоказ на немецком языке с русскими субтитрами. О фильме: В сердце ботаничес...

Центр культуры и отдыха «Победа»

600₽

Держись на поверхности
Держись на поверхности

Каждому хочется убежать от проблем, на время забыться, вернуться туда, где было ...

Сибирский камерный театр «13 трамвай»

от 500₽

Пластический спектакль «Альба»
Пластический спектакль «Альба»

Экспериментальный проект, созданный на основе пластических тренингов, где артист...

Первый театр

от 800₽

Екатеринбург

Пробуем все пути к сердцу: от пира для живота до высокого искусства.

по подписке
Искусство любить
Искусство любить

Эстетический арт-вечер. Как часто мы признаемся в любви? Привязанность — не просто чувство, а фундаментальная потребность человека в безопасности и любви. Она проявляется в самых разных формах: от ф...

Weekend у моря
Weekend у моря

Мастер-класс с привкусом морского бриза и летнего солнца. Работа в группах от 4 ...

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

от 3350₽

Не темно: фестиваль светового искусства
Не темно: фестиваль светового искусства

Это вечерний городской праздник: повод собраться, почувствовать дружбу, тепло и ...

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Летний парк Уралмаш, Кировградская улица, 1А/2

Бесплатно

по подписке
Танец в контексте
Танец в контексте

Сегодня интерес к традиционному танцевальному творчеству вновь актуализируется. И связано это не только с желанием изучать забытые традиции и обычаи, но и воссоздать утраченные образцы регионального т...

Казань

Всё, что не сказано: от визуальной поэзии танцевальных перфомансов до тревожных снов «Твин Пикс».

по подписке
Любовь как главный экзистенциал в философии и искусстве
Любовь как главный экзистенциал в философии и искусстве

Почему каждый из людей, слыша слово «Любовь», невольно начинает улыбаться или грустить? Почему опыт любви способен преображать? И почему, влюбляясь, все становятся немного философами, хотя могут это н...

по подписке
Двое
Двое

Парный пластический мастер-класс, где ты изучишь взаимодействие — способ движения, когда два человека перемещаются в пространстве: вместе, в физическом контакте, через работу с весом и при помощи пар...

по подписке
Алиф
Алиф

Танцевальный перформанс об идентичности. В 1927 году произошёл разлом в культуре татарского народа. Татарский алфавит, основанный на арабской каллиграфии, был переведён на латиницу, а впоследствии с ...

по подписке
Кинопоказ «Твин Пикс: Сквозь огонь» + обсуждение
Кинопоказ «Твин Пикс: Сквозь огонь» + обсуждение

«Твин Пикс» — культовый сериал, его влияние на современную культуру трудно переоценить. Одна из причин его популярности — конфликт между его создателем Дэвидом Линчем и продюсерами. Конфликт был наст...

Ростов-на-Дону

От страстей-мордастей Шекспира до мелодий, от которых замирает сердце. И нет повести печальнее на свете, чем не узнать: в итоге, причём тут Билли?

Лекция с дегустацией
Лекция с дегустацией

Общество распахнёт двери для обсуждения великого произведения Уильяма Шекспира «...

общество выпитых рюмок, Газетный переулок, 56

500₽

Любовь в искусстве
Любовь в искусстве

Это будет настоящая интеллектуальная битва, где можно блеснуть эрудицией, вспомн...

Фуд холл 67, Большая Садовая улица, 65, 2 этаж

1500₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

Спектакль-притча. Мистическая драматургия Сергея Павлова задаёт вопросы, ответ...

Art Bazar, переулок Островского, 47

1200₽

Romantic Concert Play Vinyl Band
Romantic Concert Play Vinyl Band

Погрузись в мир музыки и романтики на концерте Play Vinyl Band в День святого Ва...

Marins Park Hotel, Будённовский проспект, 59

1800₽

Кемерово

Немножко безумного спектакля, глоточек вина и чуть-чуть стихов — вот и планы на уик-энд готовы.

Ёлка у Ивановых
Ёлка у Ивановых

Будет ёлка у Ивановых? Будет. Или в доме Пузыревых. А если не будет? Если произо...

Театр кукол Кузбасса имени А. Гайдара, Весенняя улица, 18

от 500₽

День влюблённых в вино
День влюблённых в вино

Вечер, где ты сможешь погрузиться в атмосферу романтики. Идеальное вино для свид...

Винотека Wine&Whiskey by Simple, Весенняя улица, 19

5000₽

Честно о любви
Честно о любви

Авторская музыка и стихи в тёплой атмосфере. Любовь — это не только открытки, с...

Чайнатаун

от 800₽

Свободное рисование
Свободное рисование

Мастер-класс, на котором ты напишешь свою собственную картину под руководством п...

Творческая мастерская «Ковёр»

от 1000₽

А какой твой идеальный День Святого Валентина? Поделись в комментариях:)

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Новосибирск
  4. Екатеринбург
  5. Казань
  6. Ростов-на-Дону
  7. Кемерово

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