О-ля-ля: топ идей на амурные выходные

Насобирали идей для романтических свиданий, чтобы тебе не пришлось думать, как и где удивить свою кису/мишку или даже себя. Так что, бери своего Ромео/Джульетту и иди узнавать, что такое настоящий романтИк!
Москва
Собрали причины быть рядом и наслаждаться друг другом: иммерсивное путешествие с последним поэтом, мастер-класс по созданию ковра и StandUp-вечер.
Вечер, посвящённый жизни и творчеству одного из самых ярких и загадочных художни...
3500₽
Праздничный мастер-класс, на котором ты сможешь за одно занятие написать акрилом портрет любимого человека под бокальчик вина. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. К...
В этом литературном перфомансе ты станешь пассажиром и отправишься вместе с Есениным в путешествие по ключевым «станциям» его судьбы. Каждая остановка поезда - это страсть, бунт, нежность и трагедия....
Вы создадите своими руками не просто ковёр, а символ вашей любви для дома и уюта...
18000₽
Тебя ждут 10000 всевозможных подарков, стильное обновление гардероба в зоне диза...
Бесплатно
На мастер-классе ты вместе со своей парой создашь уникальные цветочные композиции, но самое главное – почувствуешь радость совместного творчества. На мастер-классе ты: – познакомишься с инструментам...
2 часа погружения и расслабления под умиротворяющие звуки поющих чаш и обволакивающего гонга. Это будет процесс раскрывающий взаимодействия в паре с новой глубиной. А для тех, кто придёт один это буде...
В самый романтичный день года ты услышишь шутки о любви, свиданиях, отношениях и...
от 1300₽
Способы выпустить пар и немного побеситься: от катарсиса на мастер-классе по валянию бывшего/бывшей (иголки прилагаются) до классических танцев до упаду.
Никакой магии и ритуалов — только творчество! Посмотри на прошлые отношения с ул...
2780₽
Девичник накануне всех влюблённых. Забывают про валентинки и посвящают вечер тем, кто всегда рядом — любимым подругам. 13 февраля в «Клаве» отмечают Galentine’s Day. Это идеальный повод собраться тем...
Концерт-вечеринка, где 150+ приятных и адекватных людей поют хором любимые песни под гитару и клавиши, общаются/танцуют под dj в перерывах. Всё это происходит в пространстве концептуальной библиотеки...
Событие, приуроченное к дню всех влюблённых, где любовь становится коллективным ...
1500₽
Говорить о любви словами иногда слишком лично или сложно. Поэтому тебе предлагаю...
Бесплатно
punk / metal / grunge / experimental / noise Душевный концерт в преддверии самого романтичного дня в году. Прекрасное чувственное настроение будут создавать самые нежные творческие души. lives: 21 ПЕ...
Подборка чувственного, для самых чутких и внимательных.
14 февраля традиционно связано с романтическими ожиданиями и философский клуб предлагает не ждать, а исследовать то, что стоит за словом «любовь» — поиск, знакомство, выбор. В программе вечера: деба...
Театр Иммерсив играет свадьбу, и ты приглашен. Танцы? Танцы будут. Вкусная еда? ...
14000₽
Первое в этом году мероприятие для гурманов любого толка: немного пост-панка, немного нью-вейва, немного пост-хардкора, эмо и шугейза, немного чего-то еще…(любви, гитарного скрежета и теплых объятий?!...
Арт-перформанс художницы Али Пашкиной (Dayofjoy), в котором она будет создавать картину на большом холсте в живой импровизации движения тела и цвета. Процесс рисования будет сопровождаться фортепианно...
Мы рождаемся в теле. Оно меняется, болеет, чувствует, устаёт — и первым подаёт с...
500₽
В концерте, посвященном недавнему 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, его сочинения прозвучат в неожиданных переложениях для гобоя и ударных инструментов. Музыка Баха тембрально незав...
Камерный концерт, в котором музыка, поэзия, улыбки гостей и звон бокалов соединятся в атмосфере изысканного торжества. Словно столетия назад, ты почувствуешь себя участником светского салона, познако...
События, где можно просто быть. Пробуй, читай стихи, умиляйся над собачками — и просто будь собой.
Музыка Ренессанса, бранли и песни о любви. В программе вечера: Старинные бранли — танцы, которые ты выучишь и будешь танцевать. Инструментальная музыка Ренессанса — консорт блокфлейт, скрипка, виоло...
Чтение любимых стихов, знакомства с новыми людьми, закуски, вино, медитация :) ...
от 2300₽
Поддержка ребят из Московской школы кино. Ребята покажут свои работы, а ты оцени...
Бесплатно
День всех влюбленных в своих хвостиков, где вход с собаками свободный, а гостей ждёт тёплая атмосфера и целый день активностей. Программа мероприятия традиционно посвящена заботе о питомцах, их досуг...
Ты сможешь. Практика гвоздестояния, основанная на соединении с болью, запускает глубокие трансформации на уровне тела, сознания и ума. Перед практикой постарайся не интересоваться опытом гвоздестоян...
В рамках творческой лаборатории восемь художников обратились к темам памяти, хру...
Бесплатно
Санкт-Петербург
Лепим, подпеваем, смотрим фильм (да и краем глазика можно глянуть в рилсики).
Лаборатория женских образов, где генеративные алгоритмы встречаются с биологическими формами и создают существ, которые кажутся одновременно живыми и нереальными — Уязвимая женственность в эпоху цифр...
Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напи...
Панк-легенда «Позоры» и экзистенциальная «Пыль» выплеснут на тебя сырой энергии женского и мужского начала в единстве и борьбе противоположностей, а великолепная bernatas, как истинный художник, допол...
Вы создадите своими руками не просто ковёр, а символ вашей любви для дома и уюта. Ты с партнёром сделаете совместный ковёр 60х60 или два отдельных по 40х40 с помощью тафтинг-пистолета. На мастер-кла...
Это весёлое событие, где музыка новой волны встречается с милыми и пушистыми созданиями, то есть зрителями. Здесь ты сможешь насладиться зажигательными выступлениями рок-групп и сольных артистов, а та...
Это шоу, где комики делают то, что умеют лучше всего: смотрят видео, смеются и п...
500₽
А здесь уже уровень чувств на все 200 процентов: подбородка лиричного и красивого.
Персональная выставка Сени Селиванова Любовь Сени Селиванова к «неправильному» стоит на стыке ранних визуальных ориентиров и художественного опыта. В его практике академическое образование сталкивае...
Спектакль о том, что нужно смело мечтать. «Жестяной барабан» — дебютный роман немецкого писателя, принесший Грассу «Нобелевскую премию» и легендарную экранизацию от классика немецкого кинематографа ...
Говорите на одном языке, а слышите — разные вселенные? Этот тренинг для тебя, е...
от 2300₽
Для любителей слов и мелодий души — вечер поэзии. Приглушённый свет, вкусные безалкогольные и классические коктейли и, главное, — талантливые поэты, готовые поделиться творчеством. Ты сможешь послуш...
Когда уходит что-то дорогое, остаётся вопрос: как жить дальше? «Утка, смерть и ...
1200₽
Новосибирск
Проникаемся прекрасным и замедляемся. Настоящий слоулайф.
Спецпоказ на немецком языке с русскими субтитрами. О фильме: В сердце ботаничес...
600₽
Каждому хочется убежать от проблем, на время забыться, вернуться туда, где было ...
от 500₽
Экспериментальный проект, созданный на основе пластических тренингов, где артист...
от 800₽
Екатеринбург
Пробуем все пути к сердцу: от пира для живота до высокого искусства.
Эстетический арт-вечер. Как часто мы признаемся в любви? Привязанность — не просто чувство, а фундаментальная потребность человека в безопасности и любви. Она проявляется в самых разных формах: от ф...
Мастер-класс с привкусом морского бриза и летнего солнца. Работа в группах от 4 ...
от 3350₽
Это вечерний городской праздник: повод собраться, почувствовать дружбу, тепло и ...
Бесплатно
Казань
Всё, что не сказано: от визуальной поэзии танцевальных перфомансов до тревожных снов «Твин Пикс».
Почему каждый из людей, слыша слово «Любовь», невольно начинает улыбаться или грустить? Почему опыт любви способен преображать? И почему, влюбляясь, все становятся немного философами, хотя могут это н...
Парный пластический мастер-класс, где ты изучишь взаимодействие — способ движения, когда два человека перемещаются в пространстве: вместе, в физическом контакте, через работу с весом и при помощи пар...
Танцевальный перформанс об идентичности. В 1927 году произошёл разлом в культуре татарского народа. Татарский алфавит, основанный на арабской каллиграфии, был переведён на латиницу, а впоследствии с ...
Ростов-на-Дону
От страстей-мордастей Шекспира до мелодий, от которых замирает сердце. И нет повести печальнее на свете, чем не узнать: в итоге, причём тут Билли?
Общество распахнёт двери для обсуждения великого произведения Уильяма Шекспира «...
500₽
Это будет настоящая интеллектуальная битва, где можно блеснуть эрудицией, вспомн...
1500₽
Спектакль-притча. Мистическая драматургия Сергея Павлова задаёт вопросы, ответ...
1200₽
Погрузись в мир музыки и романтики на концерте Play Vinyl Band в День святого Ва...
1800₽
Кемерово
Немножко безумного спектакля, глоточек вина и чуть-чуть стихов — вот и планы на уик-энд готовы.
Будет ёлка у Ивановых? Будет. Или в доме Пузыревых. А если не будет? Если произо...
от 500₽
Вечер, где ты сможешь погрузиться в атмосферу романтики. Идеальное вино для свид...
5000₽
Авторская музыка и стихи в тёплой атмосфере. Любовь — это не только открытки, с...
от 800₽
Мастер-класс, на котором ты напишешь свою собственную картину под руководством п...
от 1000₽
А какой твой идеальный День Святого Валентина? Поделись в комментариях:)