Позоры + bernatas + Пыль
Транспортный Переулок 10А
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от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Панк-легенда «Позоры» и экзистенциальная «Пыль» выплеснут на тебя сырой энергии женского и мужского начала в единстве и борьбе противоположностей, а великолепная bernatas, как истинный художник, дополнит этот артхаосный триптих. Пыль (г. Ярославль) экзистенциальный рок; bernatas (г. Санкт-Петербург) поп-авангард; Позоры (г. Москва) панк-индастриал. Все команды будут в полном составе
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