Панк-легенда «Позоры» и экзистенциальная «Пыль» выплеснут на тебя сырой энергии женского и мужского начала в единстве и борьбе противоположностей, а великолепная bernatas, как истинный художник, дополнит этот артхаосный триптих. Пыль (г. Ярославль) экзистенциальный рок; bernatas (г. Санкт-Петербург) поп-авангард; Позоры (г. Москва) панк-индастриал. Все команды будут в полном составе