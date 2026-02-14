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Алиф

MON
улица Пушкина, 86

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от 380₽ до 1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Танцевальный перформанс об идентичности. В 1927 году произошёл разлом в культуре татарского народа. Татарский алфавит, основанный на арабской каллиграфии, был переведён на латиницу, а впоследствии с 1939 года на кириллицу. Эти обстоятельства привели к упразднению семи букв в алфавите. Язык частично потерял свою гибкость, мелодику, глубину. Рифма, стиль, форма и ритм произведений предыдущих поэтов потеряли свой изначальный смысл. Самоидентичность народа, формировавшаяся с X века, была отчасти потеряна. Создатели спектакля «?лиф» через язык тела и аутентичное татарское пение пытаются проникнуть в тот культурный слой, который был «забыт» народом, прикоснуться к культуре, которая, к сожалению, сейчас утеряна. Ведь для большинства современных людей прочесть и понять неадаптированный стихотворный текст стало невозможным.

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