Документальный танцевальный спектакль. 15 172 — порядковый номер, который получил Ильдар Алекбаев в СПИД- центре, когда узнал о своем положительном статусе 10 лет назад. Этот номер означает, каким по счету зараженным человеком он является в Республике Татарстан. Спектакль «15 172» — это история, рассказанная от первого лица, откровенно и без прикрас. Стигматизация общества, поддержка друзей и честный разговор о себе и других.