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15 172

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

от 380₽ до 1300₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Документальный танцевальный спектакль. 15 172 — порядковый номер, который получил Ильдар Алекбаев в СПИД- центре, когда узнал о своем положительном статусе 10 лет назад. Этот номер означает, каким по счету зараженным человеком он является в Республике Татарстан. Спектакль «15 172» — это история, рассказанная от первого лица, откровенно и без прикрас. Стигматизация общества, поддержка друзей и честный разговор о себе и других.

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