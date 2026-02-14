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В поезде с Есениным

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 3500₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Еда

Про событие

В этом литературном перфомансе ты станешь пассажиром и отправишься вместе с Есениным в путешествие по ключевым «станциям» его судьбы. Каждая остановка поезда - это страсть, бунт, нежность и трагедия. Завораживающие декорации, игра света и пронзительные стихи перенесут тебя в мир, где рождалась легенда. Этот вечер будет прекрасен. Его дополнит вкус угощений и красота, застывшая в каждом моменте.

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