В этом литературном перфомансе ты станешь пассажиром и отправишься вместе с Есениным в путешествие по ключевым «станциям» его судьбы. Каждая остановка поезда - это страсть, бунт, нежность и трагедия. Завораживающие декорации, игра света и пронзительные стихи перенесут тебя в мир, где рождалась легенда. Этот вечер будет прекрасен. Его дополнит вкус угощений и красота, застывшая в каждом моменте.