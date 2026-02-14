ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Свидание со смыслом: День Святого Валентина без сентиментальности

Философский клуб и кафе Quercus, Ивановская улица, 16А

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

14 февраля традиционно связано с романтическими ожиданиями и философский клуб предлагает не ждать, а исследовать то, что стоит за словом «любовь» — поиск, знакомство, выбор. В программе вечера: дебаты о пользе Эроса и встреча с Другим. В День Святого Валентина Эрос предстанет перед судом. Одним предстоит доказать, что Эрос — это деструктивная сила, источник страдания и потери контроля. Другим — защищать его как энергию вдохновения и творчества. Присяжные, тоже участники вечера, зададут сторонам вопросы и вынесут вердикт. Аргументы могут строиться на античной типологии любви, учениях стоиков, Платона, отталкиваться от представлений поэтов и романтиков. Продолжится исследование философским спиддейтингом, основная задача которого отойти от привычного формата самопрезентации и прислушаться к феномену встречи. Вопросы для обсуждения затронут важнейшие онтологические категории: свободу, память, тело, абсурд и выбор. После каждого общения — минута тишины для записи своих ощущений, которые станут частью коллективного впечатления. Этот вечер — не о способе «найти пару». Но о том, чтобы в День Святого Валентина честно встретиться с тем, что обычно называют любовью, желанием и Другим, без которых, как известно, невозможно познать себя. Ведущий: Александр Катунин — младший научный сотрудник Института философии РАН. Quercus — проект, исследующий, как философское мышление и культурный контекст помогают человеку глубже понимать себя, других и мир вокруг.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста