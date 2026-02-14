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Не темно: фестиваль светового искусства

Летний парк Уралмаш, Кировградская улица, 1А/2

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Бесплатно
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Выставки
Фестивали

Про событие

Это вечерний городской праздник: повод собраться, почувствовать дружбу, тепло и связь в темноте, унести с собой свет и ощущение, что вместе люди точно сильнее любой тьмы. Тема фестиваля «Мой личный общий дом» — это разговор о границах, которые люди проводят и стирают: в архитектуре, воспоминаниях, традициях, в переездах и повседневных ритуалах. Свет становится языком, на котором говорят о том, что объединяет, когда вокруг особенно тяжело. Оргкомитет «Не темно» выбрал 32 инсталляции. Их создадут более 40 художников из разных городов: Самарканд (Узбекистан), Екатеринбург, Москва, Пермь, Челябинск, Сергиев Посад, Новосибирск, Красноярск. Больше информации о художниках и инсталляциях: https://vk.com/undarkfest https://t.me/undarkfest

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