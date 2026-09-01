Железная традиция уральской сцены — громко и хором спроваживать лето. Поют и кричат о потерянном времени: El Mashe | Truckdrivers Пекинский Велосипед hopelake | Бизнес Юность Летний Лагерь Заря | Hearg Dead Bitch Surf Club Ожидается подорожание билетов.