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Лету Конец Фест

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Железная традиция уральской сцены — громко и хором спроваживать лето. Поют и кричат о потерянном времени: El Mashe | Truckdrivers Пекинский Велосипед hopelake | Бизнес Юность Летний Лагерь Заря | Hearg Dead Bitch Surf Club Ожидается подорожание билетов.

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