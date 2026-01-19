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О теле как пространстве восприятия

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Мы рождаемся в теле. Оно меняется, болеет, чувствует, устаёт — и первым подаёт сигналы, что с нами что-то не так. Мы привыкли «слышать» головой, но именно тело говорит с нами напрямую. Замечал ли ты, как после долгого рабочего дня тело замирает, становится скованным, будто теряет свободу? И только через движение, прикосновение, дыхание мы возвращаем себе ощущение живости. Этот проект — о телесной осознанности, о внимании к внутреннему и внешнему. Мы исследуем тело как переживательную плоскость восприятия: где взгляд становится прикосновением, звук — движением, цвет — состоянием. Через практики йоги, медитации и визуального созерцания мы входим в пространство тишины и чувственного опыта. Здесь живопись, скульптура и перформанс не изображают тело, а вступают с ним в диалог — с его дыханием, жестами, внутренними ритмами. Этот опыт не требует анализа. Он зовет к принятию себя — со всеми своими радостями, страхами, уязвимостью. Через искусство и тело мы направляем внимание внутрь, где можно увидеть, почувствовать, распознать и услышать. Не просто смотри — чувствуй.

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