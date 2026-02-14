В самый романтичный день года ты услышишь шутки о любви, свиданиях, отношениях и тех самых неловких моментах. Для тебя выступят: Надежда Бобрышева — «Comedy Баттл» на ТНТ, Ведущая «Comedy Radio» Аля Кокушкина — Высшая Лига КВН, Comedy Баттл Полина Газаль — «Женский Стендап ТНТ» Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуется приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за час до начала программы На входе потребуется паспорт.