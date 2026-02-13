Эстетический арт-вечер. Как часто мы признаемся в любви? Привязанность — не просто чувство, а фундаментальная потребность человека в безопасности и любви. Она проявляется в самых разных формах: от физических прикосновений и слов поддержки до заботы, внимания и совместного времяпрепровождения. Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на эстетический арт-вечер, посвященный созданию подарков для любимых — семьи, друзей, возлюбленных, которые делают твою жизнь особенной. Будет разговор о привязанности, о том, как часто ты говоришь близким о своих чувствах, а также о «языках любви», на которых люди общаются. Под горячий глинтвейн ты создашь особенный подарок, состоящий из двух половинок: одну оставишь себе, а другую подаришь близкому, чтобы талисман соединял, даже на расстоянии. Запись в тг организатора.