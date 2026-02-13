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Розмари (Rosemary). Симбиоз

Эрарта
29 линия В.О. 2

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1500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Лаборатория женских образов, где генеративные алгоритмы встречаются с биологическими формами и создают существ, которые кажутся одновременно живыми и нереальными — Уязвимая женственность в эпоху цифровой эстетики — Хрупкие, как сны, морские девы — порождения мифов, видений и AI-технологий — Поиски покоя и самодостаточности перед лицом экзистенциального ужаса Фотограф Анастасия Воробьева, работающая под псевдонимом Rosemary, столкнулась с миром технологий и шагнула ему навстречу. Сегодня она позиционирует себя не как арт-fashion-фотограф-дизайнер, а как творец новой формации — креатор. В работах Rosemary человек предстает как иной биологический вид: все модели покрыты слизью, будто они только что появились на свет. Среди них есть и автопортреты, и реальные съемки, и AI-модели, то есть симбиотические креатуры, созданные в сотворчестве с машиной. График работы: Музей открыт ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 23:00

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