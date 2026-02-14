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Двое

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 6000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Парный пластический мастер-класс, где ты изучишь взаимодействие — способ движения, когда два человека перемещаются в пространстве: вместе, в физическом контакте, через работу с весом и при помощи партнёринга. Что тебя ждёт? — будешь учиться бесконтактному взаимодействию с партнёром — работать с весом — изучать роли ведения и следования в партнёринге — делать элементы парных поддержек — соберёшь танцевальную комбинацию на основе пройденного материала Преподаватели: Эдуард Хабибуллин, профессиональный танцовщик, артист театральной площадки MON, хореограф-постановщик, перформер, организатор событий. Альбина Нугманова, актриса Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева и театральной площадки Mon.

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