Парный пластический мастер-класс, где ты изучишь взаимодействие — способ движения, когда два человека перемещаются в пространстве: вместе, в физическом контакте, через работу с весом и при помощи партнёринга. Что тебя ждёт? — будешь учиться бесконтактному взаимодействию с партнёром — работать с весом — изучать роли ведения и следования в партнёринге — делать элементы парных поддержек — соберёшь танцевальную комбинацию на основе пройденного материала Преподаватели: Эдуард Хабибуллин, профессиональный танцовщик, артист театральной площадки MON, хореограф-постановщик, перформер, организатор событий. Альбина Нугманова, актриса Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева и театральной площадки Mon.