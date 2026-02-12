Спецпоказ на немецком языке с русскими субтитрами. О фильме: В сердце ботанического сада университетского городка в Германии возвышается столетнее дерево гинкго — молчаливый свидетель того, как на протяжении века люди стремятся обрести связь с миром растений и приоткрывают завесу тайн Вселенной. Однажды в университет прибывает нейробиолог из Гонконга. Его цель — провести необычный эксперимент с древним деревом, который может изменить представление о взаимодействии человека и природы...