Молчаливый друг
улица Ленина, 7
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600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ на немецком языке с русскими субтитрами. О фильме: В сердце ботанического сада университетского городка в Германии возвышается столетнее дерево гинкго — молчаливый свидетель того, как на протяжении века люди стремятся обрести связь с миром растений и приоткрывают завесу тайн Вселенной. Однажды в университет прибывает нейробиолог из Гонконга. Его цель — провести необычный эксперимент с древним деревом, который может изменить представление о взаимодействии человека и природы...
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