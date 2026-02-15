Поэтический опенмайк
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
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от 100₽ до 600₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Для любителей слов и мелодий души — вечер поэзии. Приглушённый свет, вкусные безалкогольные и классические коктейли и, главное, — талантливые поэты, готовые поделиться творчеством. Ты сможешь послушать, вдохновиться и провести время в кругу единомышленников. А если у тебя тоже есть стихи, которые рвутся наружу, — в конце вечера тебе с радостью предоставят микрофон. Вход слушателям: 100 рублей + напиток на баре
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