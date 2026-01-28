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Самое глубокое в человеке

Екатерининское собрание, набережная канала Грибоедова, 88-90

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Сени Селиванова Любовь Сени Селиванова к «неправильному» стоит на стыке ранних визуальных ориентиров и художественного опыта. В его практике академическое образование сталкивается с прочувствованной с малого возраста красотой наивного искусства — наследие бабушки-художницы — и арт-брюта, показанного мамой – арт-терапевтом. Увлеченность анатомией тоже берет начало в детстве, и до сих пор тело как элемент пластического языка представляет наивысший интерес. Художник продолжает работу с деформацией тела, балансирующей на грани реалистичного и нереалистичного. Привычное для него пятно, наполняемое анатомическими деталями, здесь уступает место неизвестным натурщикам, обворожившим автора. Искажение фигур становится основным инструментом поиска их гармоничного состояния. Художник определяет новую серию работ как эксперимент и условный «шаг назад» к реализму — осознанный жест внутри собственной практики. Обычно монохромная живопись приобретает едва заметные теплые оттенки кожи, а фрагменты пространства вырывают фигуры из пустоты холста. Обращение Сени Селиванова к телесности строится прежде всего как исследование формы и её структуры. При этом изображение становится отправной точкой для осмысления границы внутреннего и внешнего, определяющей образ тела, его присутствие и субъектность, а также для постановки вопроса о возможности выражения чувственного опыта и переживания через форму. График работы: Ср-Пт 16:00-20:00, Сб 12:00-20:00

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