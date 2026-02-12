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  1. Ростов-на-Дону
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Лекция с дегустацией

общество выпитых рюмок, Газетный переулок, 56

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Общество распахнёт двери для обсуждения великого произведения Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». На сей раз в доброй компании книжного клуба «В начале было слово» вместе прослушаешь лекцию о биографии автора, периодах его творчества, отображении пьесы в искусстве и кинематографе, а также о вечном: о любви, страсти и жизни. Будешь читать и размышлять с рюмочкой настойки, что душу согреет за разговором неспешным. Бронь столика в ТГ

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