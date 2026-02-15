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Про событие
Первое в этом году мероприятие для гурманов любого толка: немного пост-панка, немного нью-вейва, немного пост-хардкора, эмо и шугейза, немного чего-то еще…(любви, гитарного скрежета и теплых объятий?!) Все группы самобытные и сочетают панк-рок подачу и романтику городских мечтателей, исследующих мир человеческих переживаний и внутренних конфликтов. Для тебя сыграют: Затмим Nada! Ледник Вход: 500(с репостом) https://t.me/neuroticlub/3856 /700р. Оплата на входе.
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