Выходные у моря
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс с привкусом морского бриза и летнего солнца. Работа в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт? Научишься правильно чистить морепродукты. Узнаешь все тонкости приготовления ризотто. Приготовишь совместно блюда по меню и продегустируешь их. Напитки (бокал вина, чай, кофе, вода) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Салат с мидиями в створках и кальмаром; Черное ризотто с креветками; Домашнее мороженое с лимончелло, апельсинами и шоколадом.
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