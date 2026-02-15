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Свободное рисование

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3600₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты напишешь свою собственную картину под руководством профессионального художника — Армана Симоняна. Что тебя ждёт? Холст на выбор 15*15 см — 1000 руб. 30*40 см — 2500 руб. 50*60 см — 3600 руб. Материал: Акрил Для записи нужно будет отправить несколько эскизов того, чтобы ты хотел/а нарисовать на мастер-классе. Организатор одобряет один из эскизов и записывают тебя.

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