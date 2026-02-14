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Вечер средневековых танцев

ул. Мытная д. 54, пространство клуба «Самоделкин»

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Музыка Ренессанса, бранли и песни о любви. В программе вечера: Старинные бранли — танцы, которые ты выучишь и будешь танцевать. Инструментальная музыка Ренессанса — консорт блокфлейт, скрипка, виолончель, клавесин. Песни о любви. Шансоны и канцоны эпохи Возрождения и раннего Барокко. Ведущая, мастер старинного танца — Нина Степанова, педагог и музыкальный руководитель в клубе «Самоделкин». Музыка прозвучит в исполнении ансамбля «Андреевский сад».

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