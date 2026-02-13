Почему каждый из людей, слыша слово «Любовь», невольно начинает улыбаться или грустить? Почему опыт любви способен преображать? И почему, влюбляясь, все становятся немного философами, хотя могут это не осознавать? Почему художники и философы веками (даже тысячелетиями) обращались к проблемам любви в своих трудах? И почему любовь и искусство — это те области, где каждый может получить надежду на обретение лучшей версии себя? Лектор — Александра Савельева, ассистентка кафедры социальной философии КФУ