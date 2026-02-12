Бах на маримбе, вибрафоне и гобое
Столярный переулок, 3к15
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
В концерте, посвященном недавнему 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, его сочинения прозвучат в неожиданных переложениях для гобоя и ударных инструментов. Музыка Баха тембрально независима, она прекрасно звучит на любых инструментах и в любой оркестровке, и тихий голос гобоя в сочетании с теплым звучанием маримбы и кристальным тембром вибрафона ей тоже идеально подходят. В концерте прозвучат как сольные, так и ансамблевые сочинения разных жанров. Исполнители — лауреаты международных конкурсов Дугар Цыбиков, Владислав Шумихин и Николай Конаков.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи