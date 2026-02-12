ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Бах на маримбе, вибрафоне и гобое

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В концерте, посвященном недавнему 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, его сочинения прозвучат в неожиданных переложениях для гобоя и ударных инструментов. Музыка Баха тембрально независима, она прекрасно звучит на любых инструментах и в любой оркестровке, и тихий голос гобоя в сочетании с теплым звучанием маримбы и кристальным тембром вибрафона ей тоже идеально подходят. В концерте прозвучат как сольные, так и ансамблевые сочинения разных жанров. Исполнители — лауреаты международных конкурсов Дугар Цыбиков, Владислав Шумихин и Николай Конаков.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста