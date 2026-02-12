В концерте, посвященном недавнему 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, его сочинения прозвучат в неожиданных переложениях для гобоя и ударных инструментов. Музыка Баха тембрально независима, она прекрасно звучит на любых инструментах и в любой оркестровке, и тихий голос гобоя в сочетании с теплым звучанием маримбы и кристальным тембром вибрафона ей тоже идеально подходят. В концерте прозвучат как сольные, так и ансамблевые сочинения разных жанров. Исполнители — лауреаты международных конкурсов Дугар Цыбиков, Владислав Шумихин и Николай Конаков.