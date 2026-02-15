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Практика группового стояния на гвоздях

улица Вавилова, 2/1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+

Про событие

Ты сможешь. Практика гвоздестояния, основанная на соединении с болью, запускает глубокие трансформации на уровне тела, сознания и ума. Перед практикой постарайся не интересоваться опытом гвоздестояния других людей, не читать информацию про гвозди и саму практику. Для чего это незнание? Для того, чтобы ум ничего не ожидал, не предвкушал и, соответственно, не наступило разочарование, когда реальность не совпадет с ожиданиями. На Физиологическом уровне происходит активация нервных окончаний и точек, формирование баланса внутренних органов и тела в целом. Снимается нервное напряжение, переутомление и психоэмоциональное возбуждение. Возникает мощный прилив энергии. Тело расслабляется и при этом приобретает тонус. В первые минуты практики можно почувствовать тепло в своих стопах, разливающееся по всему телу. Весь процесс проходит в сопровождении опытного мастера, само занятие длится 1.5 часа. Из которых самой практике гвоздестояния отводится минут 20-30. Остальное время отводится для глубокого расслабления, процесса подготовки к постановки на гвозди. Ведёт: Лана Вайлд — инструктор по гвоздестоянию, йоге, преподаватель йога-нидра, биоэнергетике, дыхательной гимнастике, регрессолог, таролог, рунолог. Писатель, переводчик и мистик. Если остались вопросы: Тел.: +79150192400 (What’s up/ТГ) email.: sv.lebedeva1111@gmail.com

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