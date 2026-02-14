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Саундхилинг

Like a bird, Бауманская улица, 24

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Завершение:

от 3000₽ до 4500₽
Возраст 16+

Про событие

2 часа погружения и расслабления под умиротворяющие звуки поющих чаш и обволакивающего гонга. Это будет процесс раскрывающий взаимодействия в паре с новой глубиной. А для тех, кто придёт один это будет процесс честности в первую очередь с самим собой. Кто за инструментами: Полина Сирота — Сертифицированный мастер звуковых практик | Ароматерапевт, литотерапевт, космоэнергет | Создатель бреда «108+1» | Резидент студии йоги и пилатеса «Funny Studio» Аркадий Ануфриев — Гипнотерапевт | Музыкант | Sound healer | Резидент wellbeing-пространства Ashram ...будут звучать для тебя и делать это с балансом мужской и женской энергии. Разойтись на время с партнёром чтобы соединиться с собой и вновь сойтись в новом качестве из обновлённого состояния, из себя, настоящего (с) Раннее бронирование: для одного 3,7 тыс. | для двоих по 3 тыс. В день мероприятия: для одного 4,5 тыс. | для двоих по 3,7 тыс. Дополнительно есть место в гамаке + 1 тыс. (всего таких мест 10) Для бронирования мест пиши в ТГ

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