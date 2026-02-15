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Влюблённые в мокрый нос

Три вокзала. Депо
ул. Новорязанская д.23

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Бесплатно
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Фестивали
Мастер-классы

Про событие

День всех влюбленных в своих хвостиков, где вход с собаками свободный, а гостей ждёт тёплая атмосфера и целый день активностей. Программа мероприятия традиционно посвящена заботе о питомцах, их досугу и укреплению связи между людьми и животными: — Dog-market с уникальными товарами для питомцев; — Конкурс «Трюкодог» на главной сцене фудмолла «Три вокзала. Депо» среди хвостиков-гостей с памятными подарками каждому участнику — регистрация на конкурс откроется 14/02 в 15:00 в тгк Frisky Dog Day; — 3D-принтер, который будет создавать памятные сувениры прямо на мероприятии; — Мастер-класс по изготовлению поисковой игрушки из подручных средств; — Бьюти зона с безопасными стразами и восковыми мелками для собак, консультации грумера; — Зона экспертов: бесплатные ветеринарные осмотры и консультации от кинологов; — ДогСВОП для вещей хвостиков; — Лекция на тему «Формула хорошей прогулки» для ответственных владельцев; — Льготное чипирование на стойке благотворительного фонда «Возьми счастье в дом» с внесением данных в общероссийскую базу; — Зона выгула перед центральным входом в фудмолл; — Нюхательная зона: здесь хвостики окунутся в увлекательный мир поисковых игр; — Розыгрыши подарков от партнёров. Принять участие в Frisky Dog Day можно с собаками любой породы. Однако, собакам обязательно иметь гуманную амуницию.

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