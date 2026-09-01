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Пластический спектакль «Альба»

Первый театр
улица Ленина, 24

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Экспериментальный проект, созданный на основе пластических тренингов, где артисты изучали искусство контроля над своим телом и взаимодействие с аудиторией на языке драмы через жесты и пластику. Спектакль создан по мотивам известной пьесы испанского классика Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы». Смерть мужа стала поводом для 8-летнего траура всех жильцов дома. У Альбы есть пять дочерей. Старшая из них от первого брака, которая получает всё наследство после смерти своего отчима. Траур превращается в настоящее заточение, когда дом становится тюрьмой, куда не проникает свежий воздух. Дочерям запрещено даже думать о браке и любви, они страдают в душной клетке под контролем матери, следящей за каждым их шагом. Несмотря на то, что дочери разные по характеру, они испытывают одни и те же страдания. Только любовь может вывести их из этого удушающего пленения, даже если это будет на мгновение и с трагическим исходом. Стоит ли коснуться жизни и освободиться или оставаться в заточении и медленно увядать? Атмосфера спектакля перенесёт тебя в душную камеру дома властной Альбы, каждая нота скрипки резонирует в душе и заставит переживать эмоции героев вместе с ними. Продолжительность 1 час 15 минут.

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