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Кинопоказ «Твин Пикс: Сквозь огонь» + обсуждение

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

«Твин Пикс» — культовый сериал, его влияние на современную культуру трудно переоценить. Одна из причин его популярности — конфликт между его создателем Дэвидом Линчем и продюсерами. Конфликт был настолько серьёзен, что второй сезон пришлось доделывать без режиссёра, а сам Дэвид Линч снял свой собственный Твин Пикс, правда уже фильм. И второй сезон без режиссёра, и авторский фильм в итоге провалились, но этот провал — часть того странного феномена Твин Пикс, с которым все знакомы. После просмотра состоится обсуждение фильма, которое проведет кандидат философских наук, доцент КФУ, автор тг-канала «Локус», – Самсон Либерман.

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