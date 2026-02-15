«Твин Пикс» — культовый сериал, его влияние на современную культуру трудно переоценить. Одна из причин его популярности — конфликт между его создателем Дэвидом Линчем и продюсерами. Конфликт был настолько серьёзен, что второй сезон пришлось доделывать без режиссёра, а сам Дэвид Линч снял свой собственный Твин Пикс, правда уже фильм. И второй сезон без режиссёра, и авторский фильм в итоге провалились, но этот провал — часть того странного феномена Твин Пикс, с которым все знакомы. После просмотра состоится обсуждение фильма, которое проведет кандидат философских наук, доцент КФУ, автор тг-канала «Локус», – Самсон Либерман.