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С чистого листа

Культурный центр «Артишок»
Новослободская, 45Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

В рамках творческой лаборатории восемь художников обратились к темам памяти, хрупких эмоциональных состояний, городской среды, воображаемых миров, а также к диалогу между искусственным интеллектом и человеческим восприятием. Для каждого из авторов этот проект стал точкой выхода за пределы привычного художественного языка — возможностью рискнуть, отказаться от наработанных решений и позволить работе родиться из состояния поиска новых средств выразительности и смыслов. Для зрителя выставка становится своеобразным путешествием по разным внутренним и визуальным вселенным. Это маршрут без заданной траектории: от личных воспоминаний к коллективным образам, от узнаваемых фрагментов реальности к зыбким, почти сновидческим пространствам. На этом пути важны не столько ответы, сколько возникающие вопросы, неочевидные ассоциации и моменты личного узнавания. Объединяющим полем проекта становится медиум графики. В экспозиции синтезируются традиционные и экспериментальные техники: диатипия, мокуханга, цианотипия, акварель, продавливание. «С чистого листа» — это не только метафора начала, но и состояние открытости: момент, когда еще возможно всё, а линия только собирается стать мыслью, образом, историей. Художники: Маргарита Гущенец, Иван Майт, Евгения Панфилова, Ирина Петровская, Михаил Рубанков, Иван Симонов, Мария Стадник, Наталья Чобанян В рамках параллельной программы пройдут artist talks: Время работы: ВТ-ПТ 12:00-20:00 СБ-ВС 12:00-19:00 ПН – выходной

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