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Пятница 13: Ночь всех влюблённых

Чистопрудный бульвар, 25

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

punk / metal / grunge / experimental / noise Душевный концерт в преддверии самого романтичного дня в году. Прекрасное чувственное настроение будут создавать самые нежные творческие души. lives: 21 ПЕРСТ, Мечты Нормального Ребёнка, Что Ты Делаешь?!?!?!, Desert Eagle, DISPANZER, ОТШЕЛЬНИК, DJs: Poganka, KEDR, Sultan Seth, Loochnapovorote X Dirty Monk, Михан&Миханчик FC/DC

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