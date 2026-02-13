punk / metal / grunge / experimental / noise Душевный концерт в преддверии самого романтичного дня в году. Прекрасное чувственное настроение будут создавать самые нежные творческие души. lives: 21 ПЕРСТ, Мечты Нормального Ребёнка, Что Ты Делаешь?!?!?!, Desert Eagle, DISPANZER, ОТШЕЛЬНИК, DJs: Poganka, KEDR, Sultan Seth, Loochnapovorote X Dirty Monk, Михан&Миханчик FC/DC