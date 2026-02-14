Это весёлое событие, где музыка новой волны встречается с милыми и пушистыми созданиями, то есть зрителями. Здесь ты сможешь насладиться зажигательными выступлениями рок-групп и сольных артистов, а также провести время в компании очаровательных котиков. Окутай себя атмосферой свободы, творчества и веселья. Для тебя будут выступать: СТРАСТЬ — Музыкальная смесь из жанров удивит, захватив внимание и полностью перенесет из твоего мира, в мир «страстей». Контекст — рок-группа из Санкт-Петербурга, ловко жонглирующая стилями и настроениями. Spring Fever — аккуратней, не порежься. OKKERVIL — делай то что тебе нравится и неважно кто и что думает. КОТЛИН — динамическая саморазвивающаяся система приложения таланта. Используйте промокод «дикаявишня» и получай скидку.