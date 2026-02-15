Вы создадите своими руками не просто ковёр, а символ вашей любви для дома и уюта. Ты с партнёром сделаете совместный ковёр 60х60 или два отдельных по 40х40 с помощью тафтинг-пистолета. На мастер-классе будете только вы и мастер, эскиз можно выбрать из подборки или свой. Также каждая пара получит подарки от студии и партнёров: — кофе от @floo.coffee в Москве — брелки с лого @rowrug Стоимость одного свидания за двоих 18000р., по времени занимает около 3ч.