ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Тафтинг Свидание

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1, стр. 26

Начало:

Завершение:

18000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Вы создадите своими руками не просто ковёр, а символ вашей любви для дома и уюта. Ты с партнёром сделаете совместный ковёр 60х60 или два отдельных по 40х40 с помощью тафтинг-пистолета. На мастер-классе будете только вы и мастер, эскиз можно выбрать из подборки или свой. Также каждая пара получит подарки от студии и партнёров: — кофе от @floo.coffee в Москве — брелки с лого @rowrug Стоимость одного свидания за двоих 18000р., по времени занимает около 3ч.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста