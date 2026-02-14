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Love is in the air: флористическое свидание

Novikov Space
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж

Начало:

Завершение:

25000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты вместе со своей парой создашь уникальные цветочные композиции, но самое главное – почувствуешь радость совместного творчества. На мастер-классе ты: – познакомишься с инструментами и материалами флориста; – узнаешь названия сезонных цветов. В стоимость входит welcome-фуршет и все расходные материалы.

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