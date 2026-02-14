На мастер-классе ты вместе со своей парой создашь уникальные цветочные композиции, но самое главное – почувствуешь радость совместного творчества. На мастер-классе ты: – познакомишься с инструментами и материалами флориста; – узнаешь названия сезонных цветов. В стоимость входит welcome-фуршет и все расходные материалы.