Love is in the air: флористическое свидание
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж
Начало:
Завершение:
25000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
На мастер-классе ты вместе со своей парой создашь уникальные цветочные композиции, но самое главное – почувствуешь радость совместного творчества. На мастер-классе ты: – познакомишься с инструментами и материалами флориста; – узнаешь названия сезонных цветов. В стоимость входит welcome-фуршет и все расходные материалы.
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