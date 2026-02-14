Погрузись в мир музыки и романтики на концерте Play Vinyl Band в День святого Валентина! Этот вечер — не просто концерт, это настоящая музыкальная сказка, где каждый аккорд наполнен любовью, а каждая мелодия — волшебством! Представь: ты и твой близкий человек, уютная атмосфера большого зала, тёплый напиток в руках и живое исполнение самых романтичных и страстных композиций. Это идеальный способ создать незабываемые воспоминания, которые останутся с тобой навсегда! Это твоё признание в любви. На территории есть уютное кафе, где можно заказать чай, кофе или перекусить. Дата: 14 ФЕВРАЛЯ Время: сбор гостей — 19:00 Начало концерта — 20:00 Место: Будёновский пр-т, 59, «Маринс Парк Отель» (зал «Ростов»)