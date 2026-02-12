Это будет настоящая интеллектуальная битва, где можно блеснуть эрудицией, вспомнить многое из встреч Культограм, посмеяться с друзьями и открыть для себя новое об искусстве. Вопросы готовили настоящие профи: — Полина Касперович — культуролог и автор проекта «Культограм»; — Марина Азатян — художник и искусствовед. Победителей ждут призы, а всех — заряд вдохновения, эмоций и фейерверк культурных фактов. Собирай команду от 1 до 6 человек и регистрируйся. Это больше, чем викторина. Это вечер, где искусство становится игрой. Запечатлит всё волшебство фотограф проекта «Культограм» и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость включено: — Неочевидные факты об искусстве, остроумные задания; — Лёгкие угощения; — Бокал игристого; — Участие в розыгрыше подарков; — Репортажная съёмка.