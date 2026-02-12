Концерт-вечеринка, где 150+ приятных и адекватных людей поют хором любимые песни под гитару и клавиши, общаются/танцуют под dj в перерывах. Всё это происходит в пространстве концептуальной библиотеки с баром и атмосферой тёплого домашнего праздника в гостиной у друзей. Подходит и для тех, кто в поиске, и для свидания в отношениях. Знакомства — по желанию, будут браслеты для обозначения. Главное — хорошо провести вечер. Без каблуков и вечерних нарядов — красиво, удобно, по-домашнему празднично.