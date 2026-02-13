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Чтобы танцевать: Love Edition

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Говорить о любви словами иногда слишком лично или сложно. Поэтому тебе предлагают проговорить это через танец — он здесь будет общим переводчиком. Для пар — способом сказать друг другу «я рад, что ты есть» без слов. Для тех, кто в поиске — сказать миру «я открыт» на языке тела. Для всех остальных — чистым физическим переживанием музыки, которая знает об этом чувстве всё. Вход свободный.

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