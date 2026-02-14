Событие, приуроченное к дню всех влюблённых, где любовь становится коллективным безумием. В этом году проводят первое мероприятие в Москве под эгидой «Солнца, магии и звёзд». Приходи на «праздник добра» и sexy avant — garde в концептуальном формате и уютном пространстве Schizich, где вместе будут сходить с ума от любви, а не от тревоги и заново влюбляться в этот мир и друг в друга. Приветствуются все сумасшедшие или те, кто хочет ими стать. Line Up: Roma Ptashenko Elrux DJ Walk CPSL Rwanda Dob - S Vitality Zapisnoy Sexy Tamir Mvxood Cutrin Maks Solo Klara Bela Mark S