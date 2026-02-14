ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Sexy Love

Schizich, Самокатная улица, 4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Событие, приуроченное к дню всех влюблённых, где любовь становится коллективным безумием. В этом году проводят первое мероприятие в Москве под эгидой «Солнца, магии и звёзд». Приходи на «праздник добра» и sexy avant — garde в концептуальном формате и уютном пространстве Schizich, где вместе будут сходить с ума от любви, а не от тревоги и заново влюбляться в этот мир и друг в друга. Приветствуются все сумасшедшие или те, кто хочет ими стать. Line Up: Roma Ptashenko Elrux DJ Walk CPSL Rwanda Dob - S Vitality Zapisnoy Sexy Tamir Mvxood Cutrin Maks Solo Klara Bela Mark S

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста