Театр Иммерсив играет свадьбу, и ты приглашен. Танцы? Танцы будут. Вкусная еда? Еще какая! Плохо знаешь молодоженов? Ничего страшного, застолье — лучший способ узнать их поближе. А возможно и себя. И еще это лучший способ познакомиться на практике с теорией «эпического театра», где главная фигура — простой человек и его жизненная позиция. Драматург Бертольт Брехт создавал театральную теорию в те времена, когда за мир приходилось воевать. Но тихие тревоги и пассивное наблюдение за действительностью не для сильной натуры. В своей сатирической пьесе Брехт предлагает метафору морального декаданса через нескладный быт и мещанские вкусы. Режиссер Варвара Обидор настаивает на актуальности идей Брехта и предлагает свою интерпретацию «эпического театра» и «отчужденности» Брехта. Ломая границу между зрительным залом и сценой, она окунет зрителей не в историю, а в сам процесс. Для усиления эффекта автор постановки обращается к неожиданным междисциплинарным методам, что приводит к гурманскому эксперименту, где зрителю на спектакле не только разрешается вкушать пищу, но и рекомендуется! Специально созданное для постановки меню, делает погружение в процесс свадьбы более естественным, а симуляция свадебной рассадки создает уникальный опыт и провоцирует диалог о природе любви и счастья. Вся еда будет любовно приготовлена Елизаветой Фрайман, специалистом по еврейской кухне, автором книги «Шалом еда». В течение спектакля тебя будут окружать Ольфакторные метафоры Анны Кабировой — интердисциплинарной художницы, парфюмера. Благодаря ей спектакль будет дополнен ольфакторным измерением (запахами) для более глубокого погружения в атмосферу происходящего.