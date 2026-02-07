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  1. Новосибирск
  2. События

Город+я

Арт Ель
улица Романова, 23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Выставка о городах и наших отношениях с ними. Есть города, в которых мы родились, и те, в которых никогда не были, но мечтаем о них. Есть также города прошлого, в которые никто не приедет... Даже если речь идёт об одной точке на географической карте, у разных людей это будут совершенно разные описания, воспоминания и опыт. В фотографии, вышивке, коллаже, графике и даже в самодельных книгах авторы запечатлели свои личные образы. Один из них исследовал звук — как города звучат внутри нас. Зачем? Чтобы лучше понять связь между городом и «я». Чтобы внимательнее присмотреться к смыслам, которые эти места вносят в нашу жизнь. Чтобы найти в себе возможность помнить, любить и пересоздавать то, что уже было и случилось. Арт-группа «Исчезающие выставки» попыталась создать необычное символическое пространство на основе реального опыта художников. У каждого зрителя есть возможность присоединиться к историям на карте городов.

На карте

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