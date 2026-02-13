Вечер, где ты сможешь погрузиться в атмосферу романтики. Идеальное вино для свидания — какое оно? То, под которое можно что-то приготовить вдвоём или что-то с романтической историей? Попробуем и то, и другое и разберёшь, что под такие вина готовить. Вина, которые будут представлены на дегустации: — Игристое вино Tener Sauvignon Chardonnay — Игристое вино Soldati La Scolca Brut Rose — Вино белое полусухое Zenato Lugana San Benedetto — Вино Chateau du Rouet Coeur du Rouet Cotes de Provence AOC — Вино Nipozzano Chianti Rufina Riserva — Вино Николаев и Сыновья Пти Мансан Дегустация включает в себя лёгкие закуски.