TNTKLZ — российско-австрийский проект, звук которого можно охарактеризовать как нейрофанк новой школы. Дискография проекта включает релизы на крутейших лейблах, среди которых Neksus Sound, Eatbrain, Neuropunk, Evolution Chamber и других. Компанию TNTKLZ составят резиденты: SUBWAVE, TRAFFIC, UNTRUE, ALYNESS, CNOF и давний друг SUNSHINE DUB с дебютным сетом на :data.