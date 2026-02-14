Авторская музыка и стихи в тёплой атмосфере. Любовь — это не только открытки, сердечки и «жили они долго и счастливо». Иногда это тревога, разочарование, привязанность, от которой сложно уйти; нежность и близость, которая пугает своей силой… Это будет вечер, где прозвучат песни и тексты о неочевидных, тонких и личных переживаниях. Одним словом — честно о любви. На сцене: Александра Тимченко — стихи КАМАЯ — авторская музыка Александр Фролов — гитара Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30 Стоимость участия — 800 руб. В день мероприятия — 1000 руб. В стоимость также входит welcome-чай: его будут варить и разливать на протяжении всего концерта.