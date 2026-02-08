Никакой магии и ритуалов — только творчество! Посмотри на прошлые отношения с улыбкой и дистанцией: преврати образ бывшего в смешного, странного или карикатурного персонажа из шерсти. На мастер-классе ты сможешь создать ироничную куклу Вуду из шерсти по фотографии бывшего (или любого другого персонажа). Опыт не нужен — мастера всё покажут, расскажут и помогут. Продолжительность занятия примерно 2 часа. Запись осуществляется при 100% предоплате. Удобный день можно выбрать на сайте при покупке билета.