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Мастер-класс по валянию бывшего

Мурмуризм, улица Малая Ордынка, 11

Начало:

Завершение:

2780₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Никакой магии и ритуалов — только творчество! Посмотри на прошлые отношения с улыбкой и дистанцией: преврати образ бывшего в смешного, странного или карикатурного персонажа из шерсти. На мастер-классе ты сможешь создать ироничную куклу Вуду из шерсти по фотографии бывшего (или любого другого персонажа). Опыт не нужен — мастера всё покажут, расскажут и помогут. Продолжительность занятия примерно 2 часа. Запись осуществляется при 100% предоплате. Удобный день можно выбрать на сайте при покупке билета.

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