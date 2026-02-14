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Перформанс «Воплотиться»

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Арт-перформанс художницы Али Пашкиной (Dayofjoy), в котором она будет создавать картину на большом холсте в живой импровизации движения тела и цвета. Процесс рисования будет сопровождаться фортепианной музыкой Анны Мхитарян. Аля в этот день приглашает прочувствовать любовь, которая глубже, чем романтическая. Перформанс «Воплотиться» - это животворящий импульс, высказывание о любви как силе, позволяющей не разрушиться, о мужестве жить, чувствовать и быть открытым, несмотря на травмирующие события, вопреки им и благодаря. В основе — личный опыт художницы про выход и исцеление после пребывания в токсичном духовном сообществе с нарциссичным лидером. Это жест воплощения и проявления своей правды, свободы, и индивидуального голоса, о возвращении к себе через телесное, экспрессивное и сознательное присутствие.

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