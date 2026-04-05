Танец в контексте
улица Карла Либкнехта, 26
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное
Про событие
Сегодня интерес к традиционному танцевальному творчеству вновь актуализируется. И связано это не только с желанием изучать забытые традиции и обычаи, но и воссоздать утраченные образцы регионального танцевального фольклора в различных видах искусства. Танцевальная компания «Денница» (художественный руководитель и хореограф — Анна Полякова, танцовщица и хореограф — Мария Тарбеева) — творческая лаборатория, внутри которой танцевальный фольклорный материал становится необходимым и важным импульсом в создании художественных произведений. Основной художественной концепцией компании является создание хореографических произведений на основе танца постфолк — танцевального направления, где фольклорные элементы вкрапляются в технику современного танца (contemporary dance). Тебя ждёт специальный показ танцспектакля «Лул/Урт» и нескольких постфолк миниатюр с рассказом о феномене «танец постфолк» в современной хореографической культуре. Оплата на входе.
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