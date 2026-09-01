ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Абсент

ул. Б. Пироговская, 53/55

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2500₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт-галлюцинация. Кажется, дело происходит в кабаре? Или в обычном парижском кафе? Перед нами четыре венских стула, четыре круглых столика и четыре девушки. Каждая — со своим темпераментом, своим тембром, своей манерой пения. Четыре певицы не просто исполняют произведения Дебюсси, Равеля, Форе, Аллегри, Пиццигони и французские песни ХХ века — они грустят, веселятся, страдают, кокетничают, ссорятся, сплетничают — и каждая рассказывает историю своей жизни. Вот перед нами мидинетка, вот томная красавица, уставшая от богемной жизни, вот маленькая цветочница — а вот четыре голоса сливаются воедино, как сливаются в абсенте ноты полыни, ромашки, мелиссы и мяты. Легендарный абсент – запретный напиток, колдовское зелье, опасный галлюциноген, вдохновитель великих картин и бессмертных стихов в данном случае – скорее символ. Настоящее волшебство здесь навеяно не напитком — пением. Слушая его, легко в самом деле впасть в эйфорию. Продолжительность – 1 час 15 минут.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста